إحدى أكبر المحافظ المالية النرويجية تسحب استثماراتها من شركة أمريكية داعمة لإسرائيل

شفق نيوز/ قررت "ستور براند" إحدى أكبر المحافظ النروجية، بيع أسهمها في شركة "بالانتير" الأمريكية احتجاجاً على المجازر التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وبحسب وسائل إعلام غربية فإن المحفظة النرويجية التي تدير استثمارات تقدر بـ109 مليارات دولار تقريباً من الأصول، تمتلك أسهماً في الشركة الأمريكية المتخصصة بمعالجة المعطيات بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي أسسها بيتر ثيل وآثيل كراب، والأخير هو صديق وأحد أهم مؤيدي ترامب في "سيليكون فالي"، وكانت "ستور براند" تستثمر في "بالانتير" نحو 24 مليون دولار.

وسبب قرار "ستور براند" هو دعم "بلانتير" للجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.

وشركة "بالانتير" لديها تطبيق يسمح بربط المعلومات الخاصة بشخص ما من عدة مصادر مختلفة، سواء المعلومات الشخصية كأرقام الهواتف والمكالمات أو المعلومات الرسمية مثل تلك الخاصة بالضمان الصحي أو الجامعات أو الشرطة، وحتى مخالفات السير... الخ، ويقوم التطبيق بفضل تقاطع هذه المعلومات بالتنبؤ بتصرفات هذا الشخص مستعيناً بالذكاء الاصطناعي.

وهذا التطبيق هو بامتياز أداة للتجسس على الأشخاص، وقد بيع لبعض الدول في العالم، ومن الجهات التي اشترته مخابرات الجيش الإسرائيلي، وهم ما تم فضحه قبل أكثر من عام بعد بيعه لعدة دول في العالم.

ومن المشاهير الذين تم التركيز عليهم، على سبيل المثال، المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند وبعض المعارضين في دول عربية.

المحفظة النروجية "ستور براند" كانت قد طلبت من شركة "بالانتير" معلومات حول استخدام الجيش الإسرائيلي لتطبيقها في المعارك الأخيرة في فلسطين ولبنان، ولكن يبدو حسب المحفظة أنها لم تحصل على أي جواب، ومن هنا يأتي قرارها بعد ستة أشهر من الإعلان عن موقفها.