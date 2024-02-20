أحدهم مريض.. عصابة سطو من المسنين تقع بفخ الشرطة الإيطالية

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الثلاثاء، بالقبض على عصابة أفرادها من كبار السن، قاموا بتنفيذ عمليات سطو المسلح على مكاتب البريد في مدينة روما الايطالية.

وذكرت الصحيفة في خبر تابعته وكالة شفق نيوز، ان "الشرطة الايطالية اعتقلت عصابة مكونة من ستة أشخاص في الستينات والسبعينات من العمر، نفذوا سلسلة من عمليات السطو المسلح على مكاتب البريد".

واوضحت إن "قادة العصابة هم: إيتالو دي ويت البالغ من العمر 70 عامًا، وملقب بـ (الألماني)، وذاع صيته في منتصف التسعينيات بعد عملية سطو معقدة على بنك بالقرب من سبانش ستيبس، وشخص يبلغ من العمر 75 عاما".

وتابعت "كما يُزعم أن شريكًا يبلغ من العمر 68 عامًا هو الشخص الرئيس المسؤول عن تنفيذ عمليات السطو، بينما تم تكليف شخص يبلغ من العمر 66 عامًا بالحصول على نسخ طبق الأصل من مفاتيح الأبواب الخلفية لمكاتب البريد المستهدفة". ولفتت "في بعض المواقع، قام اثنان من عمال البناء في أوائل الخمسينيات من العمر بحفر ثقوب في الجدران، وعملوا طوال الليل أو في عطلات نهاية الأسبوع لتسهيل وصول اللصوص".

وأشارت الصحيفة إلى أن "العصابة مسؤولة عن سرقة نحو 200 ألف يورو، أو ما يعادل 171 ألف جنيه إسترليني، من مكتب بريد في منطقة سان جيوفاني، في أيار/ مايو من العام الماضي، وذلك بعدما دخل اثنان من الأعضاء، مسلحين ببنادق، من الباب الخلفي وهددوا موظفًا كان يقوم بتعبئة أجهزة الصراف الآلي".

وبينت "بينما تم إحباط عملية سطو أخرى مخطط لها؛ لأن عضو العصابة البالغ من العمر 66 عاماً كان يعاني من مشاكل في سلس البول ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية في البروستاتا".

ووفقا للصحيفة، "انتهت سلسلة عمليات السطو، التي تم التقاطها جميعًا بالكاميرا، بعد عملية السطو الفاشلة على مكتب بريد في منطقة دون بوسكو، وتم القبض على الستة بتهمة السطو المسلح".