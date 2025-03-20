أحدهما رئيس "جهاز سري".. إسرائيل تغتال قيادييْن بحماس

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، اغتيال عدد من قادة جهاز الأمن العام في حركة حماس، ومسؤولاً بارزاً في "الجهاد الإسلامي".

وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فإن من أبرز القادة هو رئيس جهاز الأمن العام، رشيد جحجوح الذي تولى منصبه بعد القضاء على سلفه المدعو سامي عودة في يوليو/تموز 2024، وفق بيان الجيش.

كما تم القضاء، وفق ما نشره المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، على "أيمن اصليح قائد منطقة خان يونس في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس".

وأضاف أدرعي: "يعتبر جهاز الأمن العام الذي ترأسه جحجوح جهازًا سريًا ومركزيًا في حماس، حيث يتولى مسؤولية كشف من تعتبرهم حماس عملاء وتأمين قادة الحركة ومصالحها داخل قطاع غزة وخارجه ويعمل لقمع معارضي حكم حماس".

وتابع: "كما يعمل الجهاز على بلورة صورة استخبارات تساعد قادة الحركة في اتخاذ القرارات وتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل. وفي إطار منصبه تولى جحجوح مسؤولية نشر دعاية حماس في صفوف الجمهور الفلسطيني بهدف رفع شرعيتها".

في الإطار ذاته، قال أدرعي إنه "في غارة أخرى لجيش الدفاع والشاباك تم القضاء على المدعو إسماعيل عبد العال والذي كان يعتبر عنصرًا بارزًا في منظومة تهريب الأسلحة في الجهاد الإسلامي".

وخلص إلى القول: "في إطار منصبه كان مسؤولًا عن معظم عمليات تهريب الأسلحة في الجهاد الإسلامي والتي تشمل بنى تحتية تضم مخربين في هذا المجال يعملون على نقل وتخزين وتهريب مواد عسكرية ووسائل قتالية إلى داخل القطاع"، حسب قوله.