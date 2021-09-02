سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"حدث مناخي تاريخي" يدفع نيويورك لاعلان حالة الطوارئ

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-02T07:22:15+0000
"حدث مناخي تاريخي" يدفع نيويورك لاعلان حالة الطوارئ

شفق نيوز/ أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، يوم الخميس، حالة الطوارئ بسبب إعصار "إيدا"، وما سماه "حدثاً مناخياً تاريخياً"، مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة أدت إلى فيضانات ومخاطر على الطرق.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريباً توقفت في ساعة متأخرة (يوم الأربعاء) حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية "إيدا" في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال ووسط المحيط الأطلسي.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ما لا يقل عن خمس تحذيرات من حدوث سيول تشمل المنطقة، من غربي فلادلفيا إلى شمال نيوجيرسي.

وأظهرت مقاطع فيديو مدى الأضرار التي تسبب بها الإعصار، إذ غمرت المياه الشوارع ومترو الأنفاق والطوابق الأولى من المباني.

وفي نيوجيرسي المجاورة ، تضررت خطوط الكهرباء ومئات المنازل، بعضها دمر بالكامل. كما أعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ.

related

مدينة أميركية تسجل رقما قياسيا .. 7 آلاف إصابة خلال يوم

Date: 2020-03-28 09:27:57
مدينة أميركية تسجل رقما قياسيا .. 7 آلاف إصابة خلال يوم

100 دولار مقابل الحصول على اللقاح المضاد لكورونا

Date: 2021-07-28 17:36:54
100 دولار مقابل الحصول على اللقاح المضاد لكورونا

حادث مخيف لطائرة ركاب لحظة هبوطها في نيويورك

Date: 2019-06-16 09:17:52
حادث مخيف لطائرة ركاب لحظة هبوطها في نيويورك

صحفية شهيرة تسرد تفاصيل اغتصاب ترامب لها قبل ربع قرن

Date: 2019-06-22 09:40:10
صحفية شهيرة تسرد تفاصيل اغتصاب ترامب لها قبل ربع قرن

ترامب يوافق على لقاء أمريكي - إيراني

Date: 2019-07-17 21:40:22
ترامب يوافق على لقاء أمريكي - إيراني

إطلاق نار في حديقة بروكلين بنيويورك يسفر عن إصابات

Date: 2019-07-28 09:12:14
إطلاق نار في حديقة بروكلين بنيويورك يسفر عن إصابات

ترامب: لا أنوي لقاء أي مسؤول إيراني على هامش الجمعية العامة

Date: 2019-09-22 15:51:59
ترامب: لا أنوي لقاء أي مسؤول إيراني على هامش الجمعية العامة

الكشف عن هوية وزيرين عربيين التقيا وزير الخارجية الإسرائيلي

Date: 2019-09-25 19:01:24
الكشف عن هوية وزيرين عربيين التقيا وزير الخارجية الإسرائيلي