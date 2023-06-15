أحدث تجربة في 2023.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً نحو بحر اليابان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً، في أحدث سلسلة من التجارب على هذه الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ حتى الآن هذا العام، رغم حظرها من ذلك.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لسيول في بيان نقلته وكالة فرانس برس إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد نحو البحر الشرقي" في إشارة إلى المساحات المائية المعروفة أيضا باسم بحر اليابان.

وأكدت اليابان أيضاً عملية الإطلاق مع إعلان وزارة الدفاع في طوكيو أن بيونغ يانغ "أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ بالستي" ودعا خفر السواحل في البلاد السفن إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام سقطت في البحر.

وما زال البلدان في حالة حرب من الناحية التقنية منذ انتهاء الحرب الكورية 1950-1953 بهدنة، دون معاهدة سلام.

وكثفت كوريا الشمالية تجارب أسلحتها في الأشهر الأخيرة وأعلنت أن وضعها كقوة نووية "لا رجوع فيه"، لتغلق الباب بشكل نهائي أمام أي مفاوضات بشأن نزع سلاحها.

وعززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما العسكري وضاعفتا المناورات المشتركة واسعة النطاق في المنطقة، ما أثار غضب بيونغ يانغ التي تعتبر هذه التدريبات بمثابة تدريبات عامة على غزو أراضيها أو قلب نظامها.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع في كوريا الشمالية في بيان الخميس، إن التدريبات الجارية "تستهدف كوريا الديمقراطية من خلال تعبئة مكثفة لأنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات الهجومية".

وأضاف في البيان الذي نقلته وكالة الانباء الكورية المركزية الرسمية "ردنا على ذلك حتمي".

وتابع "ستواجه قواتنا المسلحة أي شكل من أشكال التحركات الاستفزازية واستفزازات الاعداء".