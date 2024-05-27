حدث "استثنائي جدًا".. جنود مصريون يفتحون النار على القوات الاسرائيلية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، يوم الإثنين، بوقوع حدث "استثنائي جدًا" بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في معبر رفح.

وذكرت القناة 14 العبرية، أن "جنوداً مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين في معبر رفح دون إصابات.

وردّت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار كتحذير، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن "الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر وقد يكون له عواقب سياسية مهمة".

من جانبها ذكرت قناة الجزيرة، أن "الرقابة العسكرية الإسرائيلية حذفت أخبارا عن حادثة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في معبر رفح.

ونددت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم، بالهجوم الإسرائيلي في رفح، والذي اندلع على إثره حريق في مخيم بالمدينة الجنوبية، وأدى بحسب تقارير فلسطينية إلى مقتل العشرات.