إحداهما "اختفت" من الرادار.. حزب الله "يربك" الأجواء الإسرائيلية بطائرتين مسيرتين

شفق نيوز/ دخل الجيش الإسرائيلي في حالة إنذار، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما اخترقت طائرتان مسيرتان قادمتان من لبنان تم إسقاط إحداهما فيما "اختفت" الأخرى من أجهزة الرادار، ما تسبب بـ"إرباك" في الأجواء الإسرائيلية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، قوله إن عمليات البحث عن مسيرة تسللت من لبنان، تتواصل منذ 40 دقيقة دون جدوى.

وأشارت إلى أن مروحيات قتالية تشارك في البحث عن مسيرة تسللت من لبنان، كما نقلت عن مصدر بالشاباك أنه تم تعطيل نظام الملاحة "GPS" في تل أبيب الكبرى لدواع أمنية متعلقة بالمسيرة.

وبعد قليل أوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن مسيرتين اخترقتا الأجواء من لبنان تم إسقاط إحداهما وما يزال البحث جارياً عن الأخرى، قبل أن تعود إذاعة الجيش الإسرائيلي وتشير إلى انتهاء حادث تسلل المسيرات من لبنان بعد قرابة ساعة.

والمثير أن إذاعة الجيش الإسرائيلي عادت وتحدثت عن فقدان المسيرة في أجواء يوكنعام جنوب حيفا دون اعتراضها.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "عدد الطائرات التي أحضرتها القوات الجوية الإسرائيلية الليلة للبحث عن مسيّرة واحدة هو عدد غير مسبوق".