إحباط هجوم على السفارة الإسرائيلية وزعيم الجالية اليهودية في أذربيجان

شفق نيوز- باكو

أفادت وسائل إعلام أذرية، مساء الجمعة، بأن أجهزة الأمن الأذربيجانية أحبطت محاولة هجوم كان يخطط لها الحرس الثوري الإيراني.

وذكر التقرير، أن الأهداف المختارة كانت خط أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهان، والسفارة الإسرائيلية في باكو، وكنيس يهودي في المدينة.

وبحسب التقرير، تمكنت السلطات الأذربيجانية من تحييد التهديد قبل تنفيذه. ولم تُقدم في هذه المرحلة أي تفاصيل إضافية حول نطاق العملية أو عن أي اعتقالات.

هذا وتقول السلطات الأذرية، إن المشتبه بهم كان من بينهم مواطنون إيرانيون وأذربيجانيون، خططوا أيضا لاغتيال زعيم الجالية اليهودية في باكو، بحسب ما ذكره موقع "واي نت غلوبال" العبري.