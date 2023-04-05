إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مجمع قرب وزارة الدفاع الإيرانية

شفق نيوز / أعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، إحباط هجوم بطائرة مسيرة ليل أمس، على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية أن "الدرون أسقطت مقابل مجمع وزارة الدفاع"، مبينة أن "الهجوم الفاشل حاول استهداف مجمع أمير المؤمنين التابع للوزارة، لكن الأنظمة الدفاعية اسقتطها، دون أي ضرر".

وكان مصنع عسكري بالقرب من أصفهان، تعرض أيضا الشهر الماضي لهجمات بطائرات مسيرة في فبراير الماضي 2023.

فيما وجهت طهران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، بما بدا في حينه أنه أحدث حلقة في حرب خفية طويلة الأمد بين الطرفين.

وغالبا ما عبرت تل أبيب عن استعدادها لضرب أهداف إيرانية، إذا فشلت الدبلوماسية في الحد من برامج طهران النووية أو الصاروخية، رغم أنها تتبع سياسة الإحجام عن التعليق على هجمات بعينها أو تبنيها.