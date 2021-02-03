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إحباط مخطط يستهدف سفارتيّ الإمارات في إثيوبيا والسودان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-03T20:57:36+0000
إحباط مخطط يستهدف سفارتيّ الإمارات في إثيوبيا والسودان

شفق نيوز/ أعلن جهاز المخابرات الإثيوبية، يوم الأربعاء، عن إحباط هجوم على سفارتيّ الإمارات العربية المتحدة في إثيوبيا والسودان.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن جهاز المخابرات اعتقل 15 شخصاً، بتهمة التآمر على شن هجوم على سفارة دولة الإمارات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والعاصمة السودانية الخرطوم.

وبينت أن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أشخاص يحملون جنسيات أجنبية، مشيرة إلى ضبط كمية من الأسلحة الثقيلة والمتفجرات ومخططات للهجوم خلال العملية.

وأشارت الوكالة الإثيوبية إلى أن المجموعة تلقت المهمة من "جماعة إرهابية أجنبية" وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح، مضيفة أن المعتقلين اعترفوا بأنهم شكلوا "جماعة منظمة وتدفق إليهم عدد من الإرهابيين الأجانب".

وأوضحت أن من بين المعتقلين أحمد أدرايتو، أحد أعضاء المجموعة البالغ من العمر 35 عاما، والذي يعتبر أحد العقول المدبرة للهجوم، مؤكدة أن أدرايتو اعترف باستقبال عشرات الآلاف من الدولارات، لتنفيذ الهجوم، وأن رفيقه محمود عبد القاني كان على صلة بهذا الهجوم، وكان يخطط لتنفيذ الهجوم على السفارة الإماراتية.

واعترفت كذلك المجموعة بأنها كانت تستعد لهجوم مماثل على سفارة الإمارات في الخرطوم في السودان.

وبحسب الوكالة الإثيوبية بان أعضاء المجموعة اعترفوا بأن زعيمهم يدعى، أحمد إسماعيل، ويعيش في السويد، والذي تم اعتقاله على خلفية دعم "أنشطة إرهابية"، بالتنسيق بين وكالات استخباراتية أوروبية وأفريقية وآسيوية.

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