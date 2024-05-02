إحباط مخطط يستهدف "تفجير" قواعد أمريكية في الكويت

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، توقيف أحد مواطنيها، بتهمة التخطيط لتفجير المعسكرات الأمريكية في البلاد، وتحريض آخرين على تعلم صناعة المتفجرات.

وأصدرت النيابة العامة الكويتية بيانا نشرته في ساعة متقدمة من ليل الأربعاء، قالت فيه إن المتهم "نشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره في مواقع التواصل الاجتماعي تأييداً له"، وأضافت أن المتهم اعترف للنيابة بأنه "تعلم صناعة المتفجرات، وحرّض متهمين آخرين على تعلمها بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأمريكية".

وأضاف بيان النيابة العامة الكويتية أنها ضبطت المتهم الأول واستجوبته وواجهته بالتهم المنسوبة إليه فاعترف بها، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، وجار استكمال إجراءات التحقيق.

وفي وقت سابق، رصد الأمن الكويتي خلية "إرهابية"، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتمكن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها، وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي، بحسب وزارة الداخلية الكويتية.

يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أبلغت كل من قطر والكويت، الولايات المتحدة بأنها لا تستطيع استخدام قواعدها على أراضيهما ضد إيران.

جاء ذلك في أعقاب نشر الولايات المتحدة طائراتها العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية وقاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت، وفي قاعدة العديد الجوية في قطر، والتي تعتبر أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط.