إحباط مخطط إيراني يستهدف سفارات إسرائيل وأميركا والإمارات

شفق نيوز/ كشفت مصادر أمنية ودبلوماسية غربية، يوم الثلاثاء، عن إحباط مخطط إيراني لمهاجمة السفارات الإسرائيلية والأميركية والإماراتية في عدد من الدول.

ونقلت القناة الحادية عشرة الإسرائيلية، عن المصادر قولها إنه تم اعتقال عدد من "عملاء ايران" كانت قد أرسلتهم إلى إحدى دول شرق افريقيا بهدف جمع معلومات عن سفارات إسرائيل والولايات المتحدة والامارات والدولة الأفريقية، تمهيدًا لاستهدافها.

وبينت المصادر ان ايران أرسلت الى هذه الدولة الافريقية "عملاء" عنها بعضهم مواطنون فرنسيون يحملون الجنسية الإيرانية بهدف جمع المعلومات، مؤكدة أنه تم اعتقال عدد من هؤلاء "العملاء" بعضهم في الدولة الافريقية واخرون في دول مختلفة.

وأشارت إلى أن ايران وضعت هذا المخطط للانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني والعالم النووي البارز محسن فخري زادة.