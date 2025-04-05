إحباط مخطط إيراني لاغتيال حاخام يهودي بارز في أذربيجان

شفق نيوز/ كشفت مسؤولون أمنيون غربيون وشرق أوسطيون، يوم السبت، عن محاولة ضابط في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بتدبير عملية اغتيال لحاخام يهودي بارز في أذربيجان، بالاتفاق مع تاجر المخدرات الجورجي أغيل أصلانوف.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست"، فقد سلّم الضابط لأصلانوف صورة لشخصية يهودية بارزة في أذربيجان وتفاصيل حول كيفية قتله. ووافق أصلانوف على اغتيال الحاخام شنعور سيغال مقابل مبلغ 200 ألف دولار، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة معلومات استخباراتية حساسة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم إفشال المؤامرة، التي تضمنت أيضا خطة لاستهداف مركز تعليمي، من قِبَل جهاز الأمن الأذربيجاني في يناير/كانون الثاني الماضي. وتم اعتقال أصلانوف وشريك محلي واتهامهما بالتآمر لتنفيذ عمل إرهابي، وفقا لبيان صادر عن جهاز الأمن الأذربيجاني وتقارير إعلامية محلية".

وقال سيغال، لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه علم بالمؤامرة ضد شخصية دينية واعتقال المشتبه بهما من خلال الصحافة الأذربيجانية. وأضاف أنه يشعر بالأمان في أذربيجان: "نعيش هنا بسلام. أمشي في الشوارع دون خوف".

كما أشار المسؤولون الأمنيون، إلى أن "قضية سيغال هي أحدث محاولة اغتيال أو هجوم دبرته إيران، غالبا باستخدام وكلاء إجراميين لديهم إمكانية الوصول إلى الأسلحة، كجزء من حملتها المتصاعدة ضد شخصيات يهودية وإيرانية في الشتات أو أهداف أخرى حول العالم".

ووفقا للمسؤولين، اشتدت هذه الموجة من الهجمات المستهدفة بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدء الحرب الإسرائيلية في غزة"، مضيفين أن "استخدام المجرمين يمنح إيران درجة من الإنكار. وكان أصلانوف متورطا سابقا في تجارة المخدرات، وفقا لبيان جهاز الأمن الأذربيجاني".

وسبق أن اتهمت النيابة العامة الألمانية، إيران باستخدام وكلاء إجراميين لاستهداف معابد يهودية ومدرسة في 2023. وفي مارس/آذار 2024، اعتقلت الشرطة في بيرو رجلا إيرانيا بزعم أنه عضو في فيلق القدس وشريكين محليين بتهمة التخطيط لاستهداف مواطن إسرائيلي يعيش في البلاد.