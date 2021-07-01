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إحباط مخطط لداعش استهدف قلب روسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-01T18:23:54+0000
إحباط مخطط لداعش استهدف قلب روسيا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الروسية، يوم الخميس، عن إحباط هجوم لتنظيم داعش كان يستهدف العاصمة موسكو.

وقالت أجهزة الأمن الروسية، إنها قتلت عنصرا يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش، واعتقلت آخر بتهمة التخطيط لهجمات في موسكو وجنوب البلاد.

وبينت أنه "بناء على أوامر قادة الجماعة الإرهابية كان مواطنان روسيان يخططان لشن هجمات متزامنة في موسكو ومنطقة استراخان باستخدام أسلحة نارية وسكاكين في أماكن يتردد عليها عدد كبير من الأشخاص".

وبحسب السلطات، فإن المعتقل في استراخان "أبدى مقاومة مسلحة" لدى اعتقاله وتم تصفيته، فيما اعتقل الثاني في موسكو.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي إنه عثر على "أسلحة آلية وذخيرة وقنبلة يدوية ومنشورات دينية متطرفة" في منزلي المشتبه بهما.

وتعلن السلطات بانتظام إحباط خطط لشن هجمات من قبل تنظيم داعش الذي لا يزال نفوذه محدودا في روسيا حتى لو تقع هجمات بين حين وآخر لا سيما في الشيشان وانغوشيتيا وداغستان ذات الأغلبية المسلمة في القوقاز.

وفي أبريل 2017  أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم قتل فيه شرطيان في مدينة استراخان الواقعة على بعد مئات الكيلومترات عن جمهوريات القوقاز الروسية.

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