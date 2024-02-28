إحباط مخطط لاستهداف الشرطة الإيرانية بعبوة ناسفة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، بمقتل مسلح، وفرار آخر، أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة في إقليم سستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن المدعي العام لإقليم سستان وبلوشستان، قوله إن "مخططا إرهابيا" لاستهدف سيارة شرطة، عن طريق زرع عبوة ناسفة على جانب طريق في الإقليم فشل وانتهى بمقتل أحد المسلحين الذين كانا يحاولان تنفيذه.

في السياق، ذكرت السلطات الإيرانية، أن المسلح الثاني فر من المكان وأنها لم تحدد الجماعة التي ينتميان لها. لكن من المعروف أن المسلحين يعبرون حدود إيران الشرقية لشن هجمات على قوات الشرطة.

وإقليم سستان وبلوشستان من المناطق التي تكثر فيها أعمال العنف، لا سيما من جماعة "جيش العدل" وهي جماعة سنية مسلحة تنتمي لأقلية البلوش التي تعيش في باكستان وإيران.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، دمرت إيران قاعدتين لجماعة جيش العدل في باكستان ردا على هجوم في ديسمبر/كانون الأول، أسفر عن مقتل 11 عنصر أمن إيراني، لترد باكستان على الهجوم فوراً، بشن هجمات على مسلحين انفصاليين من البلوش داخل إيران بعد ذلك بأيام قليلة.