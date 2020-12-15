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إحباط محاولة هروب سجناء دواعش من سجن الرقة السوري

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-15T13:56:50+0000
إحباط محاولة هروب سجناء دواعش من سجن الرقة السوري

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بإحباط محاولة لهروب عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سجن الرقة المركزي، شمالي سوريا.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المحاولة جرت خلال ساعات متأخرة من ليلة أمس الاثنين، إلا أن حراس السجن اكتشفوا الأمر وأطلقوا النار باتجاه السجناء الذين حاولوا الهرب، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويقع السجن في محيط مطاحن الرقة، ويضم سجناء من عناصر تنظيم داعش غالبيتهم من السوريين.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة بشكل كامل على عصيان وأعمال شغب داخل سجن غويران في حي الصناعة بمدينة القامشلي، والذي يحوي سجناء من عناصر تنظيم داعش.

وأعادت "قسد" فتح جميع الطرقات المؤدية إلى السجن بعد إغلاقها، منذُ مساء الأمس.

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