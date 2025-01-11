إحباط محاولة لداعش بتفجير مقام السيدة زينب

شفق نيوز/ افاد مصدر بجهاز الاستخبارات العامة السورية، يوم السبت، بإحباط محاولة لتنظيم داعش بتنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصدر في الجهاز قوله، إن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، ينجح بإحباط محاولة لتنظيم داعش القيام تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.

وأضاف أن، العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري.