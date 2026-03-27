إحباط محاولة لتفجير مقر القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن الشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الجمعة، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، وجّه اتهامات رسمية لشقيقين من أصول صينية أحدهما قام بزرع عبوة ناسفة داخل قاعدة عسكرية أميركية قبل أن ينجح بالفرار خارج الولايات المتحدة.

وقال مدير المكتب، كاش باتيل، عبر منصة "أكس"، إن العبوة الناسفة زرعت بقاعدة "ماكديل" الجوية، مقر القيادة المركزية وقيادة العمليات الخاصة.

وأكد توجيه اتهامات رسمية للشقيقين، وأن أحدهما محتجز بتهمة التواطؤ والتلاعب بالأدلة، والآخر بارتكاب جرائم تتعلق بالمتفجرات، وهو حالياً في الصين.

وأوضح باتيل أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل بالتعاون مع شركائه، ملاحقة جميع المسؤولين وتقديمهم للعدالة، أينما كانوا".

ويُتهم ألين تشنغ، (20 عاماً)، وفق لائحة اتهام كُشف عنها، بزرع عبوة ناسفة، عند مركز زوار قاعدة "ماكديل" الجوية في مدينة "تامبا" بولاية فلوريدا.

وذكر مكتب المدعي العام الأميركي، في بيان، أن الجهاز لم ينفجر وتم اكتشافه وتفكيكه من جانب السلطات في 16 آذار/ مارس الجاري.

وتُعدّ القاعدة مقراً للقيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك إدارة الحرب ضد إيران، كما تضم أيضاً قيادة العمليات الخاصة الأميركية.

ويُلاحق ألين تشنغ بتهم محاولة الإضرار بممتلكات حكومية، وصنع وحيازة جهاز تدميري بشكل غير قانوني.