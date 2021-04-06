إحباط محاولة اعتداء على مساعد وزير الخارجية الإيراني في النمسا

أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية بتعرض عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إلى محاولة اعتداء من قبل معارضين إيرانيين، أثناء توجهه إلى مقر المباحثات بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأشارت الوكالة نقلا عن مراسلها من فيينا، إلى أنه "تم إحباط محاولة الاعتداء هذه"، لافتة إلى أن "عددا من المعارضين، ممن ينتمون لمنظمة "مجاهدي خلق"، يتجمعون أمام مقر المباحثات ويرددون شعارات معادية".

وطالبت السفارة الإيرانية في النمسا الشرطة بـ"تحمل مسؤولياتها للحفاظ على سلامة الوفد الإيراني المفاوض وأمنه"، بحسب "نور نيوز".

وكان عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد وصل، أمس الاثنين، إلى النمسا، للمشاركة في محادثات فيينا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، حيث تستضيف فيينا، اليوم الثلاثاء، محادثات بين إيران ومجموعة "4+1" ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، في إطار الجهود الدولية لإحياء هذه الصفقة وإعادة واشنطن وطهران إلى الالتزام بها.