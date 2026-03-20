"حاولا دخول موقع نووي".. اعتقال شخصين يُشتبه بأنهما جاسوسان إيرانيان في أسكتلندا

شفق نيوز- لندن

قالت السلطات ‌البريطانية، يوم الجمعة، إنها ألقت ‌القبض على ‌اثنين ‌تشتبه في أنهما جاسوسان إيرانيان، بعد محاولتهما دخول قاعدة الغواصات النووية البريطانية في أسكتلندا أمس الخميس.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن "المشتبه بهما حاولا دخول قاعدة فاسلين التي تُعد من أكثر المواقع العسكرية حساسية، حيث تضم نظام الردع النووي البريطاني".

وفي وقت سابق من شهر آذار/مارس الجاري، ألقت الشرطة المسلحة القبض على 4 رجال يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح إيران، واستهداف كنيس يهودية وأشخاص يهود في لندن بشكل مزعوم.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكد المدير العام لشرطة مكافحة الإرهاب والمخابرات الداخلية، كين مكالوم، بأنه تم إحباط 20 مؤامرة مرتبطة بإيران على الأراضي البريطانية خلال الـ 12 شهراً السابقة، معظمها استهدف معارضين إيرانيين، وواحدة على الأقل مرتبطة بهدف إسرائيلي.