حاملة طائرات أمريكية تجري دورية شرق البحر الأبيض المتوسط

شفق نيوز/ أفاد موقع "Marine Traffic" لتتبع حركة السفن في العالم، بأن حاملة طائرة أمريكية وكذلك طراد صواريخ أجريا دورية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكر الموقع أن الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" أجرت دورية في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد رسوها لمدة خمسة أيام في قاعدة خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية.

وأشار الموقع إلى أن حاملة الطائرات تتواجد حالياً في بحر إيجة.

كما غادر طراد الصواريخ الموجهة الأمريكي "يو إس إس نورماندي"، وهو جزء من مجموعة حاملة الطائرات القتالية بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، ميناء بيرايوس اليوناني.

وأعلن البنتاغون الأسبوع الماضي تمديد بقاء حاملة الطائرات في البحر الأبيض المتوسط على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن المدمرة "يو إس إس لابون" تتواجد في منطقة عمليات الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لتوفير الأمن في منطقة الشرق الأوسط.