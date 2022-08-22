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حاملاً صورة سليماني.. "دردمند الايراني" يدفع طهران للتحرك صوب بغداد ومسقط

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-22T13:38:29+0000
حاملاً صورة سليماني.. "دردمند الايراني" يدفع طهران للتحرك صوب بغداد ومسقط

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم الاثنين، الطلب من وزيري خارجية العراق وعُمان للتدخل من اجل اطلاق سراح مواطن إيراني اعتقلته السلطات السعودية خلال موسم الحج، فيما كشفت عن "خطة مستقبلية" للتعامل مع الموقف.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته سي ان ان الامريكية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان استقبل أسرة مواطن إيراني اُعتقل خلال موسم الحج هذا العام في المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان أن "عبد اللهيان أوضح في اللقاء مع أسرة المواطن الإيراني خليل دردمند إجراءات الوزارة والخطة المستقبلية لإطلاق سراحه وإعادته إلى الوطن".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن عبد اللهيان قوله إن "وزارة الخارجية لن تدخر جهدا للإفراج عن الرعايا الإيرانيين المعتقلين في الخارج".

وأشارت "إرنا" إلى أن "وزير الخارجية الإيراني دعا خلال اتصال هاتفي مع نظيريه العراقي والعُماني الى المساعدة بالإفراج سريعا عن المواطن الايراني المعتقل في السعودية".

وذكرت وكالة أنباء فارس أنه "جرى اعتقال دردمند في الحرم المكي بعدما كان يلتقط صورة للكعبة مع صورة لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الراحل الذي قُتل إثر غارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد في يناير/ كانون الثاني عام 2020".

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