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حالتا وفاة و١٩ إصابة جديدة بكورونا ١٩ في شمال وشرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-04T10:06:14+0000
حالتا وفاة و١٩ إصابة جديدة بكورونا ١٩ في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس تسجيل حالتي وفاة لمصابين 19 حالة إصابة جديدة بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الرقة.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ١٩ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٢ ذكور و ٧ إناث

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة 6 حالات، القامشلي 4، رميلان 3، ديرك 1، عامودا 2، الرقة 1، الطبقة 1، كوباني 1.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٦٤٨ حالة منها ٣٢٦ حالة وفاة و ١٢٥١ حالة شفاء.

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