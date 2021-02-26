حالتا وفاة و٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية يوم الجمعة تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ وثلاث إصابات جديدة في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إن حالتي الوفاة هما لرجل وامرأة من الرقة.

وأكد مصطفى "أنهم سجلوا ٣ إصابات جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي رجل وامرأتان وتتوزع على الشكل التالي: حالة واحدة في الحسكة، وحالتان في قامشلي .

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٦٠٥ حالات منها ٣١٨ حالة وفاة و ١٢٤٦ حالة شفاء.