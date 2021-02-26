سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حالتا وفاة و٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا شمال وشرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-26T11:44:20+0000
حالتا وفاة و٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية يوم الجمعة تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ وثلاث إصابات جديدة في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إن حالتي الوفاة هما لرجل وامرأة من الرقة.

وأكد  مصطفى "أنهم سجلوا ٣ إصابات جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي رجل وامرأتان وتتوزع على الشكل التالي: حالة واحدة في الحسكة، وحالتان في قامشلي .

 

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٦٠٥ حالات منها ٣١٨ حالة وفاة و ١٢٤٦ حالة شفاء.

 

 

related

حصيلة وفيات وإصابات قياسية بفيروس كورونا تركيا

Date: 2020-11-29 18:35:24
حصيلة وفيات وإصابات قياسية بفيروس كورونا تركيا

وفاة ابن شقيق أردوغان إثر اصابته بفيروس كورونا

Date: 2020-12-21 06:16:23
وفاة ابن شقيق أردوغان إثر اصابته بفيروس كورونا

1.1 مليون وفاة و39 مليون إصابة بكورونا العالم

Date: 2020-10-16 07:32:08
1.1 مليون وفاة و39 مليون إصابة بكورونا العالم

لغاية الآن .. 3 دول عربية لم تعلن رسميا عن إصابات بكورونا

Date: 2020-03-21 10:06:45
لغاية الآن .. 3 دول عربية لم تعلن رسميا عن إصابات بكورونا

بينها العراق.. الكويت تقرر حجر القادمين اليها من 68 دولة 14 يوماً

Date: 2021-02-20 07:47:24
بينها العراق.. الكويت تقرر حجر القادمين اليها من 68 دولة 14 يوماً

23 مليون شخص يتعافى من كورونا

Date: 2020-09-22 10:00:03
23 مليون شخص يتعافى من كورونا

ايران توضح حقيقة تعرضها لفيروس يختلف عن كورونا

Date: 2020-03-10 07:51:18
ايران توضح حقيقة تعرضها لفيروس يختلف عن كورونا

بعد ضغوط كبيرة.. ترامب يوقع خطة الإنعاش الاقتصادي

Date: 2020-12-28 06:50:12
بعد ضغوط كبيرة.. ترامب يوقع خطة الإنعاش الاقتصادي