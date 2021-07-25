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حالتا وفاة بالتزامن مع انقطاع للكهرباء في مستشفى بالأردن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-25T05:27:16+0000
حالتا وفاة بالتزامن مع انقطاع للكهرباء في مستشفى بالأردن

شفق نيوز/ تعرض أحد مستشفيات غرب العاصمة الأردنية عمان، السبت، لانقطاع بالتيار الكهربائي، إلا أنه "لم يؤثر على العناية بالمرضى"، وفقا لما نقل التلفزيون الأردني، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن المستشفى شهد حالتي وفاة على الأقل.

وبحسب مدير مستشفى "الجاردنز"، فايز حميدان، فإن الحادث وقع نتيجة تماس، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وبحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، فقد تم توجيه النيابة العامة لفتح تحقيق بشأن الحادثة.

كما أكد دودين أن وزيرا الداخلية والصحة تواجدا في المستشفى بعد الحادثة، للإشراف على المجريات واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.

وتأتي الحادثة الأخيرة بعد أشهر قليلة على حادثة انقطاع الأوكسجين عن مصابين بكورونا في مستشفى مدينة السلط الحكومي، ما أدى لوفاة 7 مرضى.

وزار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، المستشفى، يوم 13 مارس، فور وقوع الحادثة.

وفي أواخر آذار/ مارس، وجهت السلطات الأردنية اتهامها لـ13 مسؤولا وعاملا بالمستشفى بالارتباط مع وفاة المرضى بسبب انقطاع الأوكسجين.

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