إحالة 84 شخصاً للقضاء بتهمة إنشاء "تنظيم سري" في الإمارات

شفق نيوز/ أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام"، يوم السبت، عن إحالة 84 متهماً من الإخوان للمسلمين، للقضاء، بتهمة إنشاء "تنظيم سري" لارتكاب أعمال عنف وإرهاب.

وقالت الوكالة في خبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أمر بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".

وبيّنت أن "المتهمين، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".

وتابعت، "بناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة ستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع".