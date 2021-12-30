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"حالة دبلوماسية نادرة" تجمع وزيري خارجية السعودية وإسرائيل برعاية أمريكية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-30T06:43:41+0000
"حالة دبلوماسية نادرة" تجمع وزيري خارجية السعودية وإسرائيل برعاية أمريكية

شفق نيوز/ كشفت شبكة CNN الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزيري الخارجية السعودي والإسرائيلي شاركا هذا الأسبوع في لقاء افتراضي استضافته وزارة الخارجية الأمريكية حول متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وقالت الشبكة في تقرير لها، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استضاف الأسبوع الماضي، اجتماعاً افتراضياً عبر "الفيديو كونفرنس" مع وزراء خارجية لعدد من الدول حول متحور "أوميكرون" وشمل اللقاء وزراء من المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وهي حالة نادرة يشارك فيها البلدان اللذان لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية في نفس المكالمة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن بلينكن تحدث مع "عدة" وزراء خارجية في الاجتماع، لكنه لم يحدد الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الوزراء، في حين غرد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن المكالمة التي أجريت، الثلاثاء 21 ديسمبر، قائلا إن وزراء خارجية "اليابان والهند والمكسيك وأستراليا وألمانيا ودول أخرى" كانوا في المكالمة، لكنه لم يشر إلى المملكة العربية السعودية.

ولم يصدر السعوديون أي تصريح علني بشأن المكالمة، لكن مسؤولا سعوديا قال لشبكة CNN إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان شارك في الاجتماع الافتراضي مع بلينكن وآخرين.

وسألت CNN الخارجية الأمريكية عما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد شاركت في المكالمة، إلا أنها أحالتنا إلى السعوديين للإجابة على ذلك.

 

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