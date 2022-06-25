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حالة تأهب قصوى للجيش الصيني: طائرة أمريكية في تايوان تعرض السلام للخطر

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-25T06:10:18+0000
حالة تأهب قصوى للجيش الصيني: طائرة أمريكية في تايوان تعرض السلام للخطر

شفق نيوز/ قال الجيش الصيني يوم السبت، إن تحليق طائرة تابعة للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان في الآونة الأخيرة تسبب في اضطراب الوضع الإقليمي وتعريض السلام والاستقرار للخطر.

وقال الكولونيل شي يي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان، إن الصين تعترض بشدة على تصرفات الولايات المتحدة، وأن قواتها لا تزال في حالة تأهب قصوى.

ولم ترد البحرية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

ويمثل مضيق تايوان مصدرا للتوتر العسكري بشكل متكرر منذ أن هربت حكومة جمهورية الصين المهزومة إلى تايوان في عام 1949 بعد أن خسرت حربا أهلية مع الشيوعيين الذين أسسوا جمهورية الصين الشعبية.

وسبق أن قالت الصين إن لها سيادة وسلطة على مضيق تايوان، بينما تؤكد الولايات المتحدة وتايوان أن المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين هو ممر مائي دولي.

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