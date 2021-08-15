سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حالة التأهب في خمس محافظات إيرانية بعد هزة أرضية بطهران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-15T19:16:24+0000
حالة التأهب في خمس محافظات إيرانية بعد هزة أرضية بطهران

شفق نيوز/ أعلن رئيس منظمة "الهلال الأحمر" الإيرانية مهدي ولي بور أن فرق الإنقاذ والإغاثة في 5 محافظات في حالة تأهب عقب الهزة الأرضية التي وقعت في ضواحي العاصمة طهران الأحد.

وقال بور إن "فرق الإنقاذ لدى محافظات طهران وقم (جنوب العاصمة) وسمنان (شرق) والبرز (غرب العاصمة) ومازندان (شمال البلاد)، دخلت حالة التأهب لـ 24 ساعة.

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني بأن مدينة بومهن (شرقي طهران)، تعرضت لهزة بلغت شدتها 3.9 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف أن "الهزة وقعت عند الساعة الخامسة و11 دقيقة و49 ثانية من عصر الأحد، على عمق 8 كم من سطح الأرض وعند التقاء خطي الطول 51:87، والعرض 35:82، وعلى بعد 44 كلم من العاصمة و80 كلم من مدينة كرج.

related

كورونا ايران.. الاشتباه بإصابة في طهران وانشاء مقر خاص للعلاج من الفيروس

Date: 2020-02-20 12:52:44
كورونا ايران.. الاشتباه بإصابة في طهران وانشاء مقر خاص للعلاج من الفيروس

زلزال بقوة 4.8 يضرب ايران

Date: 2020-03-08 14:27:17
زلزال بقوة 4.8 يضرب ايران

الجبير: ايران اطلقت 260 صاروخا وأكثر من 150 طائرة مسيرة على السعودية

Date: 2019-09-21 16:23:23
الجبير: ايران اطلقت 260 صاروخا وأكثر من 150 طائرة مسيرة على السعودية

ايران.. عدد وفيات كورونا يرتفع إلى 12 و“الصحة“ تكشف طريقة الدفن

Date: 2020-02-24 11:18:25
ايران.. عدد وفيات كورونا يرتفع إلى 12 و“الصحة“ تكشف طريقة الدفن

أمريكا تتحدث عن إخفاء إيران معلومات حيوية بشأن كورونا

Date: 2020-02-25 17:06:49
أمريكا تتحدث عن إخفاء إيران معلومات حيوية بشأن كورونا

ايران تعلن لأول مرة تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا

Date: 2020-02-19 13:15:20
ايران تعلن لأول مرة تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا

ترمب عن ضرب إيران: "ستعرفون قريبا"

Date: 2019-06-20 19:24:45
ترمب عن ضرب إيران: "ستعرفون قريبا"

زلزال يضرب جنوب شرق إيران

Date: 2021-02-06 05:46:59
زلزال يضرب جنوب شرق إيران