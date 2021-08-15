حالة التأهب في خمس محافظات إيرانية بعد هزة أرضية بطهران

شفق نيوز/ أعلن رئيس منظمة "الهلال الأحمر" الإيرانية مهدي ولي بور أن فرق الإنقاذ والإغاثة في 5 محافظات في حالة تأهب عقب الهزة الأرضية التي وقعت في ضواحي العاصمة طهران الأحد.

وقال بور إن "فرق الإنقاذ لدى محافظات طهران وقم (جنوب العاصمة) وسمنان (شرق) والبرز (غرب العاصمة) ومازندان (شمال البلاد)، دخلت حالة التأهب لـ 24 ساعة.

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني بأن مدينة بومهن (شرقي طهران)، تعرضت لهزة بلغت شدتها 3.9 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف أن "الهزة وقعت عند الساعة الخامسة و11 دقيقة و49 ثانية من عصر الأحد، على عمق 8 كم من سطح الأرض وعند التقاء خطي الطول 51:87، والعرض 35:82، وعلى بعد 44 كلم من العاصمة و80 كلم من مدينة كرج.