حاكم مصرف لبنان يبرئ نفسه من 6 جرائم مالية

شفق نيوز / برأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يوم الخميس، نفسه من التهم الجديدة، التي وجهها له قاض لبناني، بما في ذلك غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال، وذلك بعد تحقيق استمر 18 شهراً.

وأدعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، بوقت سابق من اليوم، على سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.

وأحال حاموش، الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالبا استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.

وتعليقا على ذلك، قال رياض سلامة، في تصريح لوكالة "رويترز": "كما ذكرت سابقا أنا بريء من هذه التهم"، مضيفاً أن "الاتهامات الجديدة ليست لائحة اتهام، وأنه سيلتزم بالإجراءات القضائية بعد هذه الاتهامات".

وزاد سلامة: "أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون، فإن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة قانونية".