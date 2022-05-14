حاكم دبي يبايع محمد بن زايد رئيساً للإمارات في قصيدة

شفق نيوز/ كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن مبايعته لأحد الشيوخ رئيسا للدولة، عبر قصيدة شعر حملت عنوان "في جنة الخلد"، وذلك عقب وفاة الشيخ خليفة بن زايد، الجمعة.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبايعة حاكم إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات، في قصيدة يرثي فيها الرئيس الراحل.

ونشر الشيخ محمد القصيدة في حسابه على تويتر، وجاء في بعض أبياتها "وصبر محمد ونور له يارب الدرب .. نعم الخلف للسلف ريس على الدولة .. لي له نبايع على الطاعة بصدق وحب .. وطاعة ولي الأمر بالحق مكفولة".

واعتلت أبيات القصيدة صورة لحاكم دبي تجمعه بالشيخ محمد بن زايد.

ومحمد بن زايد آل نهيان، كان ولي عهد أبوظبي، قبل وفاة أخيه الشيخ خليفة، وقد أصبح حاكم أبوظبي بعد وفاته.

وقبل انتهاء مدة ولايته الرابعة، توفي رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما.

في جنة الخلد .. pic.twitter.com/AUj814Fj46 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 13, 2022

وبحسب دستور الإمارات، فإنه عند خلو منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب تنتقل صلاحية رئيس الدولة لنائبه، مما يعني أن حاكم دبي سيتولى إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، التي تبلغ مدتها شهرا واحدا.

وكان المجلس الأعلى الاتحادي لدولة الإمارات انتخب عام 2019، الشيخ خليفة بن زايد رئيسا للدولة وذلك لولاية رابعة تمتد لخمسة أعوام.

وبحسب المادة 46 من دستور الدولة التي تأسست عام 1971 على يد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فإن المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا في الدولة، حيث يتكون المجلس من حكام الإمارات السبع وهي أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة.

وينص دستور الإمارات على أن المجلس الأعلى الاتحادي ينتخب من بين أعضائه رئيسا للاتحاد ونائبا للرئيس لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

وبحسب دستور الإمارات، فإنه "عند خلو منصب الرئيس، أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا الدستور".

ومنذ تأسيس الدولة في الثاني من ديسمبر عام 1972، لم يترأس الإمارات سوى حكام إمارة أبوظبي عاصمة الاتحاد، بينما كان نواب الرئيس هم حكام إمارة دبي.