حاصروا نائب المستشار.. مزارعو ألمانيا يطلقون حملة غاضبة "لا تعض اليد التي تطعمك"

شفق نيوز/ بدأ المزارعون في ألمانيا، اليوم الاثنين، احتجاجات تحت شعار "لا تعض اليد التي تطعمك أبداً" ستستمر أسبوعاً كاملاً، بسبب الخفض الحكومي المقرر لدعم القطاع الزراعي.

وتعتزم روابط المزارعين في عدد من الولايات الألمانية تنظيم فاعليات تستهدف عرقلة حركة المرور في أنحاء ألمانيا، ومن المنتظر تباين تأثيرات الاحتجاجات بشدة من منطقة إلى أخرى.

ويشعر المزارعون الألمان بالاستياء من خطة الحكومة لخفض الدعم الزراعي، بما في ذلك دعم الوقود المستخدم في القطاع، رغم سحب الحكومة لبعض إجراءات خفض الدعم بالفعل، حيث تستهدف الاحتجاجات المقررة التأكد من تراجع الحكومة عن خطة خفض الدعم.

وكانت تلك التخفيضات جزءا من حزمة إجراءات تستهدف سد فجوة بمليارات اليورو في ميزانية الحكومة بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في نهاية العام الماضي أدى إلى حالة من الفوضى في الخطط المالية للائتلاف الحكومي.

واعترضت الخميس مجموعة من المزارعين الغاضبين وزير الاقتصاد ونائب المستشار روبرت هابيك، ومنعته من مغادرة عبارة كان على متنها لعدة ساعات، بعد أن شارك حوالي 100 شخص في حصار الرصيف البحري، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق الاحتجاج.