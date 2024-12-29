حارب السرطان وعارض غزو العراق.. وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

شفق نيوز/ توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الحائز على جائزة نوبل للسلام توفي، الأحد، عن عمر ناهز 100 عام.

كان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أدلى بصوته، في الانتخابات الأمريكية 2024، بعد تجاوز عمر المائة عام.

وعُولج كارتر في السنوات الأخيرة من سرطان الجلد، مع أورام انتشرت إلى كبده ودماغه.

ويعد كارتر الحائز على جائزة نوبل للسلام، الرئيس الـ39 للولايات المتحدة، وتم انتخابه رئيسًا في عام 1976 لدورة رئاسية واحدة، وكان من المعارضين لحرب العراق في 2003.