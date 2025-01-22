حادث مأساوي في الهند.. قطار يصدم ركاباً هربوا من حريق

شفق نيوز/ في حادث مأساوي، لقي 12 راكباً على الأقل حتفهم، يوم الأربعاء، بعدما صدمهم قطار آخر على المسار الموازي غربي الهند، لقفزهم من عربات قطارهم مذعورين للفرار من حريق أشيع نبأ اندلاعه، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

ونقلت الوكالة عن الضابط داتاترايا كارالي قوله إن 6 أشخاص آخرين أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات قريبة.

ووقع الحادث في ولاية ماهاراشترا، قرب محطة السكة الحديد في باردهاد جنوب غربي مومباي، العاصمة المالية للهند.

وأوضحت الوكالة أن الضحايا قفزوا من قطار "بوشباك إكسبريس" الذي توقف بعدما جذب بعض الركاب سلسلة الطوارئ.

وقال مسؤول كبير في هيئة السكك الحديد: "معلوماتنا الأولية أنه كانت هناك شرارات داخل إحدى عربات (بوشباك إكسبريس) بسبب (محور عجلة ساخن) أو (مكابح عالقة)، وارتعاب بعض الركاب".