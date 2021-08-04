حادث مروّع يودي بحياة 41 شخصاً في مالي

شفق نيوز/ قالت وزارة النقل إن 41 قتلوا في حادث سير بالمنطقة الجنوبية من وسط مالي الثلاثاء بعد اصطدام حافلة ركاب بشاحنة تحمل بضائع وعمالا.

وذكر التلفزيون الرسمي أن قائد الشاحنة فقد السيطرة عليها بعد انفجار أحد إطاراتها لتنحرف إلى طريق الحافلة.

وتسببت قوة الحادث، الذي وقع على بعد 20 كيلومترا من بلدة سيجو، في انفصال الجزء الأمامي من الحافلة وتناثر الأمتعة والبضائع عبر الطريق، حسبما ظهر في الصور والمقاطع المصورة المنشورة على الإنترنت.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمدون ولد مأموني عبر الهاتف إن 33 شخصا آخرين أصيبوا في التصادم.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أفريقيا بها أخطر الطرق في العالم، إذ تسجل أكثر من 26 وفاة لكل 100 ألف من السكان.