حادث سير يودي بحياة طفلين شقيقين في الريف الجنوبي لمدينة كوباني

شفق نيوز/ أودى حادث سير في الريف الجنوبي لمدينة كوباني السورية، يوم الأربعاء، بحياة طفلين شقيقين بعد اصطدام دراجة نارية يستقلانها بسيارة كانت مسرعة.

وقال أحد أقارب الطفلين لوكالة شفق نيوز، إن الشقيقين إدريس وليد شيخو (15 عاماً) وعمر وليد شيخو (14 عاماً)، من أهالي قرية دونغز الصغير، 17 كم جنوبي مدينة كوباني، فارقا الحياة قبل ظهر اليوم، جراء حادث سير على الطريق العام (كوباني – حلب).

وبين أن سيارة نوع (حلفاوي) صدمت الدراجة النارية التي كان يستقلها إدريس وعمر أثناء خروجهما من محل تجاري بجانب الطريق العام، مشيرا الى ان السيارة كانت تسير بسرعة عالية ولم يستطع السائق السيطرة عليها وارتطمت بالدراجة النارية.

وأضاف المصدر أن الشقيق الأصغر فارق الحياة على الفور فيما تم نقل الشقيق الأكبر إدريس إلى أحد مشافي بمدينة كوباني، لكنه فارق الحياة هناك.

وتتكرر حوادث السير المماثلة في هذه القرية التي يمر منها طريق (كوباني – حلب)، نظراً لقرب المنازل والمحال التجارية من الطريق العام وانحدار الطريق من منطقة مرتفعة، وعدم مراعاة السائقين لقواعد السرعة.

وذكر مراسل شفق نيوز، أن مدينة كوباني وريفها تشهد حوادث مماثلة خلال الفترة الماضية وأغلبها لشبان يقودون دراجات نارية، وقبل أيام توفي الشاب فيصل محمد أنجو (22 عاماً) في شارع 48 في مدينة كوباني جراء اصطدام سيارة بدراجته النارية.