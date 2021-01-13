سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حادث سير يودي بحياة طفلين شقيقين في الريف الجنوبي لمدينة كوباني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-13T19:18:54+0000
حادث سير يودي بحياة طفلين شقيقين في الريف الجنوبي لمدينة كوباني

شفق نيوز/ أودى حادث سير في الريف الجنوبي لمدينة كوباني السورية، يوم الأربعاء، بحياة طفلين شقيقين بعد اصطدام دراجة نارية يستقلانها بسيارة كانت مسرعة.

وقال أحد أقارب الطفلين لوكالة شفق نيوز، إن الشقيقين إدريس وليد شيخو (15 عاماً) وعمر وليد شيخو (14 عاماً)، من أهالي قرية دونغز الصغير، 17 كم جنوبي مدينة كوباني، فارقا الحياة قبل ظهر اليوم، جراء حادث سير على الطريق العام (كوباني – حلب).

وبين أن سيارة نوع (حلفاوي) صدمت الدراجة النارية التي كان يستقلها إدريس وعمر أثناء خروجهما من محل تجاري بجانب الطريق العام، مشيرا الى ان السيارة كانت تسير بسرعة عالية ولم يستطع السائق السيطرة عليها وارتطمت بالدراجة النارية.

وأضاف المصدر أن الشقيق الأصغر فارق الحياة على الفور فيما تم نقل الشقيق الأكبر إدريس إلى أحد مشافي بمدينة كوباني، لكنه فارق الحياة هناك.

وتتكرر حوادث السير المماثلة في هذه القرية التي يمر منها طريق (كوباني – حلب)، نظراً لقرب المنازل والمحال التجارية من الطريق العام وانحدار الطريق من منطقة مرتفعة، وعدم مراعاة السائقين لقواعد السرعة.

وذكر مراسل شفق نيوز، أن مدينة كوباني وريفها تشهد حوادث مماثلة خلال الفترة الماضية وأغلبها لشبان يقودون دراجات نارية، وقبل أيام توفي الشاب فيصل محمد أنجو (22 عاماً) في شارع 48 في مدينة كوباني جراء اصطدام سيارة بدراجته النارية.

related

شرطة المرور الإيرانية: حالتا وفاة كل ساعة إثر الحوادث المرورية

Date: 2019-08-15 23:03:02
شرطة المرور الإيرانية: حالتا وفاة كل ساعة إثر الحوادث المرورية

اول تعليق من اردوغان على انتشار الجيش السوري على الحدود

Date: 2019-10-14 12:10:23
اول تعليق من اردوغان على انتشار الجيش السوري على الحدود

بينس: أردوغان تعهد لترامب بعدم الهجوم على كوباني

Date: 2019-10-15 08:25:45
بينس: أردوغان تعهد لترامب بعدم الهجوم على كوباني

الأمريكان يدمرون قاعدة بعد الانسحاب منها في مدينة كوردية بسوريا

Date: 2019-10-16 13:54:51
الأمريكان يدمرون قاعدة بعد الانسحاب منها في مدينة كوردية بسوريا

غراهام يحمل أردوغان أي فظائع في كوباني: غداً نقدم مشروع عقوبات ضد أنقرة

Date: 2019-10-16 18:18:53
غراهام يحمل أردوغان أي فظائع في كوباني: غداً نقدم مشروع عقوبات ضد أنقرة

قسد تكشف عن خطة الإجلاء من رأس العين

Date: 2019-10-20 12:45:35
قسد تكشف عن خطة الإجلاء من رأس العين

"الأسايش" تقبض على سائق شاحنة تسبب بوفاة شاب شمالي سوريا

Date: 2021-01-08 07:22:18
"الأسايش" تقبض على سائق شاحنة تسبب بوفاة شاب شمالي سوريا