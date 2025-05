حادث سير مروّع  يوقع قتلى وجرحى في أمريكا.. فيديو

شفق نيوز/ لقي سبعة أشخاص حتفهم، وأصيب ثمانية آخرون إثر اصطدام شاحنة صغيرة بحافلة سياحية كانت تقل أكثر من 12 سائحًا، في حادث مروع وقع على الطريق السريع بالقرب من متنزه يلوستون الوطني الولايات المتحدة.

وأوضحت الشرطة الامريكية في بيان صحفي اليوم السبت، أن الحادث، الذي وقع قبل نحو ساعة وربع الساعة من غروب شمس يوم الخميس، لا يزال قيد التحقيق لمعرفة أسبابه.

وبينت الشرطة أن الحافلة كانت تنقل مجموعة سياحية مكونة من 14 شخصًا، عندما اصطدمت بشاحنة من طراز "دودج رام" قرب بحيرة هنري، مما أدى إلى اشتعال النيران في الحافلة.

وقالت الشرطة إنه من بين القتلى، لقي ستة من ركاب الحافلة وسائق الشاحنة، الذي كان راكبًا وحيدًا، حتفهم.

وذكر المتحدث باسم الشرطة أنه تم نقل جميع الناجين الثمانية من الحافلة إلى المستشفيات لتلقي العلاج، حيث تعرضوا لإصابات متفاوتة.

وقد وقع الحادث على الطريق السريع الأميركي رقم 20 بالقرب من بحيرة هنري، في شرق ولاية أيداهو، على بعد نحو 32 كيلومترًا غربي متنزه يلوستون الوطني.

