حادث ريزا يصيب 18 سعودياً

شفق نيوز/ أصيب 18 سائحًا سعوديًا بحادث سير وقع في مدينة ”ريزا“ شمال تركيا، وفق ما أعلنته السفارة السعودية هناك في بيان على صفحتها عبر ”تويتر“، اليوم الأحد.

وقالت السفارة في بيانها حول الحادث الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم: ”تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا من الجهات المختصة التركية، يوم السبت الموافق 20 / 8 / 2022، نبأ وقوع حادث مروري لحافلة تقل عددًا من السياح في مدينة ريزا شمال تركيا، نتجت عنه إصابات متفرقة لعدد من الأشخاص من بينهم مواطنون سعوديون“.

وأضافت السفارة أنها ”قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة“.

وتابع البيان: ”كما تود السفارة التوضيح بأن عدد المواطنين المصابين في الحادث 18 مواطنًا، منهم 6 يرقدون في المستشفى، حيث تتابع السفارة بعناية مع الجهات المختصة حالتهم الصحية على مدار الساعة مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل“.

وأشارت إلى خروج بقية المصابين من المستشفى بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث.