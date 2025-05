حادث دهس يفسد احتفالات فوز ليفربول بالدوري الإنكليزي (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت شرطة مدينة ليفربول الواقعة في شمال إنكلترا، مساء اليوم الاثنين، وقوع حادث تصادم سيارة وعدد من المشاة أثناء الاحتفال بفوز نادي ليفربول لكرة القدم بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقالت الشرطة، إنها تلقت اتصالا بعيد الساعة السادسة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) "عقب ورود أنباء عن وقوع تصادم بين سيارة وعدد من المشاة" في وسط مدينة ليفربول.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، المشاهد في ليفربول بـ"المروعة".

وأضاف: "أود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة والمستمرة لهذه الحادثة المروعة".

وتابع: "سأبقى على اطلاع دائم بالتطورات، وأطلب منا منح الشرطة المساحة اللازمة للتحقيق".

ووقع الحادث بعد خروج عشرات الآلاف من جماهير فريق ليفربول إلى وسط المدينة للاحتفال بفوز فريقهم بلقب الدوري الانكليزي، ومشاهدة لاعبي الفريق وهم يرفعون كأس البطولة ويستقلون حافلتين تحمل لافتات عليها عبارة "الكأس لنا مرة أخرى".

