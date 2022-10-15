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  حريق "متعمد" داخل سجن في الكويت 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-15T04:55:12+0000
  حريق "متعمد" داخل سجن في الكويت 

شفق نيوز/ نشب حريق في السجن العمومي بمنطقة الصليبية في الكويت، صباح السبت، ما تسبب في إصابة 3 سجناء، فيما تشير التحقيقات الأولية لوجوده شبه "تعمد" في الحادث.

ولم ينتج عن الحادث وقوع وفيات، وتم إبعاد السجناء عن موقع الحريق عبر نقلهم إلى بعض الأماكن الآمنة، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وتمكن رجال الإطفاء بالتعاون مع إدارة أمن السجون من إخماد الحريق قبل امتداده الى أرجاء السجن، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وتشير المعاينة الأولية لرجال وحدة تحقيق الحوادث إلى أن "شرارة النيران بدأت من سرير أحد النزلاء وسرعان ما انتشرت في العنبر"، وفقا للقبس.

فيما قالت صحيفة "الجريدة" إن سجينين وهما "كويتي وبدون"، أضرما النار في زنزانتيهما بعنبر الموقوفين.

والسجينان موقوفان على ذمة قضايا تعاطي مخدرات ودخلا السجن، الجمعة، واستخدما "ولاعة" (قداحة) كانت بحوزتهما لحرق الزنزانة، حسب ما ذكرته مصادر "الجريدة".

وبسبب الحريق، أصيب السجين المواطن بحروق من الدرجة الأولى واختناق، وأصيب البدون بحروق من الدرجة الثانية واختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حسب "الجريدة".

وسجلت جهات التحقيق قضية حملت مسمى" الحرق العمد وإتلاف أموال عامة"، ضد الموقوفين، وفقا لصحيفة "الجريدة".

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