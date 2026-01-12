"حادثة مينيابوليس الأميركية".. الحكومة تدافع عن "القاتل" وسط احتجاجات شعبية واسعة

شفق نيوز- واشنطن

دافعت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، يوم الاثنين، عن عملية إطلاق النار التي نفذها عنصر من إدارة الهجرة والجمارك في مدينة مينيابوليس.

تصريح الوزيرة جاء على خلفية "محاولة إخفاء" ما جرى فعليا للقتيلة رينيه نيكول غود، وفرض رواية رسمية على الرأي العام حول ما حدث، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.

ووصفت وزارة الأمن الداخلي ونويم، تصرفات غود بأنها "عمل إرهاب محلي"، وذلك قبل بدء أي تحقيق رسمي في الحادث، وبعد ذلك، باتت الإدارة الفيدرالية تسيطر على مسار التحقيق، بعدما قال محققون على مستوى الولاية إنهم مُنعوا من الوصول إلى مواد القضية وأدلة موقع الحادث.

وسارعت نويم ومسؤولون آخرون في الإدارة إلى الدفاع عن الضابط المتورط، مؤكدين أن مقاطع الفيديو المتداولة تدعم روايتهم بأن العميل تصرف دفاعا عن النفس.

إلا أن عمدة مينيابوليس، جاكوب فراي، رفض هذه الرواية، واصفا إياها بأنها سردية مضللة ولا تستند إلى الوقائع.

كما نفت نويم، أن تكون قد تسرعت في إصدار الأحكام، مؤكدة أن كل ما صرحت به ثبتت صحته ويعكس الحقيقة.

وفي ما يتعلق بالخطوات المقبلة، أشارت نويم، إلى أنها ستقوم بإرسال مئات العناصر الإضافيين.

وخرج عشرات الآلاف في مسيرة في مدينة منيابوليس الأميركية، للتنديد بمقتل امرأة بالرصاص على يد عنصر بإدارة الهجرة والجمارك.

في المقابل، تبرع الملياردير الأميركي بيل أكمان، بـ10 آلاف دولار عبر منصة "غو فاند مي" لعنصر إدارة الهجرة والجمارك الذي أطلق النار على امرأة في مينيابوليس ما أدى إلى مقتلها.

وأوضح أكمان أنه كان ينوي تقديم دعم مماثل لصندوق التبرعات الخاص بعائلة الأم القتيلة رينيه نيكول غود، لكنه لم يتمكن من ذلك بعدما كان الصندوق قد أغلق.

وكتب أكمان على منصة "أكس" أنه يؤمن بالمبدأ القانوني القائل إن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، مشيرا إلى أنه دعم صندوق التبرعات الخاص بجوناثان روس، وكان ينوي أيضاً دعم صندوق عائلة رينيه غود، ألا أن الصفحة كانت قد أغلقت بحلول الوقت الذي حاول فيه تقديم الدعم.

وأضاف أن ما جرى يمثل مأساة كاملة، بين ضابط يحاول أداء عمله، ومتظاهرة من المرجح أنها لم تكن تنوي قتل الضابط، لكن تصرفا في لحظة خاطفة أدى إلى وفاتها، معتبرا أن قوة البلاد تكمن في العمل المشترك لمعالجة القضايا المعقدة التي تمزق المجتمع.