حاخام يهدد ماكرون بالقتل.. وفرنسا تفتح تحقيقاً عاجلاً

شفق نيوز- باريس

كشف مكتب المدعي العام في باريس، يوم السبت، عن فتح تحقيق بشأن توجيه تهديدات بالقتل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من قبل حاخام يهودي.

وذكر مكتب المدعي العام في باريس، أنه بناء على بلاغ وزير الداخلية ومنصة "فاروس"، المخصصة الإبلاغ عن المحتوى الذي يحض على العنف والكراهية عبر الإنترنت، تم فتح تحقيق بشأن "تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية.

ووفقاً لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فقد نشر الحاخام الفيديو على منصة "يوتيوب"، وانتقد قرار فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل.

وقال الحاخام في الفيديو، الذي بلغت مدته 37 دقيقة، إنه "على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أنه من الأفضل له أن يجهز نعشه، سيريه الله ماذا يعني أن يكون وقحا وأن يصدر تصريحات ضد الله".

كما وصف الحاخام خطوة فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين بأنها "معاداة للسامية"، وفقا لـ"لوفيغارو".

وندد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، في منشور له على منصة "إكس"، بتصريحات الحاخام، ووصفها بـ"غير المقبولة على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه أبلغ السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات الجنائية.

من جانبه، ندد الحاخام الأكبر لفرنسا بهذه التصريحات، مشيرا إلى أن المعني لم يشغل أي منصب حاخامي، ولم يتلق أي تدريب أو شهادة حاخامية في فرنسا.