حاخام "السفارديم" السابق: نرفض التجنيد وجئنا لإسرائيل لتعلم التوراة ولن نكون علمانيين

شفق نيوز/ جدد حاخام "السفارديم" السابق يتسحاق يوسف، يوم الأربعاء، رفضه تجنيد المتدينين اليهود بالجيش الإسرائيلي، مؤكداً أنهم جاءوا إلى إسرائيل لتعلم التوراة وليس ليتحولوا إلى "علمانيين".

ونقل موقع "إسرائيل 24" عن يوسف قوله لطلاب المدارس الدينية "إذا تلقيت أمر التجنيد الإجباري مزّقه، هل لديك مرحاض في المنزل؟ أرمه في المرحاض وافتح الماء".

وأضاف "لا تخافوا، إذا لم يسمحوا لنا بتعلم التوراة، فسنسافر إلى الخارج. لم نأت إلى إسرائيل لنكون علمانيين. هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لعالم المدارس الدينية، عليكم أن تكون أقوياء وألا تذهبوا إلى الجيش".

واليهود "السفارديم" تعود أصولهم الأولى ليهود أيبيريا (إسبانيا و‌البرتغال) الذين طردوا منها في القرن الخامس عشر، وتفرقوا في شمال إفريقيا وآسيا الصغرى والشام.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه سيسمح بإرسال سبعة آلاف أمر تجنيد لليهود المتدينين، على أن يتم إرسال الأوامر تدريجياً.

ويعارض اليهود الحريديم (المتدينون) الخدمة بالجيش، رغم قرار المحكمة العليا في حزيران/ يونيو الماضي بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين.

وتطالب أحزاب في الائتلاف الحكومي بسن قانون يسمح بعدم التحاق نحو 60 ألف يهودي متدين سنوياً بالخدمة العسكرية، وسط رفض المعارضة التي تسميه "قانون التهرب".

ويعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في عدد قواته وخسائر بشرية شبه يومية في حرب الإبادة التي يشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول: أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 150 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.