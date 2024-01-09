حاخامات يدعون من داخل الأمم المتحدة إلى وقف الحرب على غزة

شفق نيوز/ اعتصم أفراد مجموعة حاخامات، يتبعون منظمة "حاخامات من أجل وقف إطلاق النار" داخل قاعة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الثلاثاء، حاملين لافتات ومرددين شعارات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وشوهد المحتجون وهم يهتفون داخل قاعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعما لوقف إطلاق النار.

ونظمت جماعات يهودية المؤيدة لوقف إطلاق النار، مثل "حاخامات من أجل وقف إطلاق النار"، و"اليهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية"، و"الصوت اليهودي من أجل السلام" مسيرة احتجاجية، الثلاثاء، وفق موقع "هافينغتون بوست" الأميركي الذي تابع الاحتجاج.

وشددت صوفي إيلمان غولان، مديرة الاتصالات في منظمة "يهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية"، على أن الاحتجاج لم يكن عدائيا تجاه الأمم المتحدة، بل جاء ردا على تصرفات الولايات المتحدة كجزء من المنظمة.

وتزامن هذا الاحتجاج في قاعة المجلس مع عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة عامة لمناقشة معارضة الولايات المتحدة تعديلا اقترحته روسيا على مشروع قرار قدمته الإمارات بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجاء الرفض الأميركي بعدما طالبت موسكو بوقف الأعمال القتالية.

وتم اعتماد مشروع النص الأصلي الذي طالب بزيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مع دعوة المجلس إلى اتخاذ خطوات عاجلة "لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".

وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو "كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".