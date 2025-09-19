شفق نيوز- كييف

هاجم النائب في البرلمان الأوكراني آرتيم ديميتروك، يوم الجمعة، وزير الدفاع الأوكراني السابق بسبب تضخم ثروته، واكد أنه ترك الجيش "دون سراويل داخلية".

وقال ديميتروك، في قناته على منصة "تلغرام"، إن معظم المسؤولين الأوكرانيين يمتلكون أصولا في الخارج ويستخدمون أوكرانيا مثل "بقرة حلوب".

وأضاف: "وزير دفاع البلاد (وزير الدفاع الأوكراني السابق رستم عوميروف)، أبقى الجيش بلا جوارب وسراويل داخلية، والجبهة عبارة عن إخفاقات متتالية، وبدلا من أن يعيش ويعمل في أوكرانيا، يعيش حياته الحقيقية في الولايات المتحدة".

وأشار أيضا إلى أن معظم المسؤولين الأوكرانيين لديهم "مطارات احتياطية" في الخارج، شقق وفيلات في الدول الأوروبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا. ولاحظ ديميتروك بسخرية أنه يمكن بسهولة عقد اجتماع "لمكتب زيلينسكي" في لندن بسبب إقامة ممثلي سلطة البلاد في المملكة المتحدة.

ووفقا لديميتروك، يكسب المسؤولون أموالا "مشبعة بالدماء" في أوكرانيا وينفقونها حيث الهدوء والأمان. بالإضافة إلى ذلك، أشار النائب إلى أن الأصول المكتشفة لوزير الدفاع السابق ليست سوى قمة جبل الجليد، وأن كل ممثل للسلطة العليا في البلاد لديه ممتلكات أكثر بعدة مرات.

وسبق أن أفادت المنظمة الأوكرانية "مركز مكافحة الفساد" أن أقارب وزير الدفاع الأوكراني السابق رستم عميروف، الذي يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع، يمتلكون عقارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك شقق وفيلات.

ووفقا للمصدر، تمتلك عائلة سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع أربع فلل في ميامي، وشقة في نيويورك، وثلاث شقق في فلوريدا، وجزء من الممتلكات مملوك، وجزء مستأجر. كما يذكر أن الشركة المسجلة على إحدى الفيلات تدفع سنويا لزوجة عميروف، ليلى عميروفا، حوالي 24 ألف دولار.