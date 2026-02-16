"جيزاني" يقتل 59 شخصاً ويصيب 804 آخرين في مدغشقر

شفق نيوز- انتاناناريفو

أعلنت السلطات في مدغشقر، يوم الاثنين، مصرع 59 شخصاً وإصابة نحو 804 آخرين في إعصار "جيزاني" الذي ضرب شرق البلاد الأسبوع الماضي.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في الدولة الواقعة شرق أفريقيا، بأن 59 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الإعصار.

وأضاف البيان أن الإعصار تسبب بإصابة نحو 804 أشخاص فيما لا يزال 15 آخرون في عداد المفقودين جراء الفيضانات والرياح العاتية.

كما أدى الإعصار لنزوح نحو 16 ألفاً و400 شخص، وتضرر 423 ألفاً و986 آخرين في المناطق التي اجتاحها.

وأشار البيان إلى تضرر آلاف المنازل وأن أضراراً جسيمة لحقت بالبنية التحتية والمناطق الزراعية.

وأفادت السلطات بأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية، وأن منظمات الإغاثة الوطنية والدولية تعمل على الأرض لتقديم الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية للمناطق المتضررة.

وبلغت سرعة رياح الإعصار ‌"جيزاني"، الجمعة الماضي، نحو 185 كيلومتراً في الساعة، مع هبوب عواصف تصل سرعتها إلى ما يقرب من 270 كيلومتراً في ‌الساعة.