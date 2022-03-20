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جو بايدن يهنئ المحتفلين بنوروز في أنحاء العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-20T15:56:22+0000
جو بايدن يهنئ المحتفلين بنوروز في أنحاء العالم

شفق نيوز/ هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، المحتفلين بعيد نوروز، الذي يصادف يوم غد الأحد، ويحتفل به أكثر من 300 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وقال بايدن في تغريدة له، "أنا وجيل- زوجته- نود أن نتقدم بأطيب تمنياتنا لجميع الذين يحتفلون بنوروز في جميع أنحاء العالم".

وأضاف، "يعني عيد نوروز بدء عام جديد… نوروز سعيد".

https://twitter.com/POTUS/status/1505568240638078981

من جانبه قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسن، "نوروز مبارك لكل من يحتفل به في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أصدقائنا الأفغان الذين يحيون أول نوروز لهم هنا في المملكة المتحدة".

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1505505669956395009

 

 

 

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