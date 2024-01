جو بايدن بالزي العسكري وسط ترقب للضربة الأمريكية

شفق نيوز/ تداول مستخدمون على موقع إكس، صورة للرئيس الأميركي جو بايدن مرتديا لباسا عسكريا داخل غرفة العمليات، في وقت تترقب فيه الأوساط العالمية ضربة انتقامية وشيكة بعد هجوم "البرج 22" في الأردن.

وتظهر الصورة المتداولة الرئيس الأميركي مرتديا بدلة عسكرية، وجالسا على طاولة اجتماعات تضم أشخاصا عسكريين.

لكن بالتدقيق في الصورة، تظهر أنها مصنوعة عبر تقنيات "التزييف العميق" عبر الذكاء الاصطناعي.

و لم يصدر عن البيت الأبيض أي منشور يتضمن صور لاجتماع مع عسكريين يوم الثلاثاء.

كما أنه من المتعارف عليه أن يصدر البيت الأبيض صورة توثيقية لاجتماع خلية الأزمة للأمن القومي بعد الانتهاء من العمليات، كما هو الحال عندما جرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، واغتيال زعيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان، واغتيال خليفته أيمن الظواهري في باكستان أيضا.

Midjourney: "Dress President Biden in military fatigues, and put him in the briefing center, make him look like a strong man as he plans to start yet another war." <enter>To be clear, this image WAS generated by AI. pic.twitter.com/JwPDMpDkXm