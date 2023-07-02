"جوهرة التاج".. اسرائيل ترفع عدد مقاتلاتها الـ"إف-35" الى 75 طائرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأحد، إنها ستشتري سربا ثالثا من مقاتلات "إف-35" الأميركية في صفقة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها؛ إن الطائرات الـ 25 ستصنعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية وسترفع إجمالي مقاتلات "إف-35" في سلاح الجو الإسرائيلي إلى 75 طائرة.

وتمتلك هذه المقاتلة قدرات هائلة تمكنها من الالتفاف على أجهزة الرادار وجمع معلومات استخبارية وضرب العدو في عمق أراضيه والانخراط في اشتباكات جوية.

ويبلغ مدى الطائرة التي تلقب بـ "جوهرة التاج"، 1350 ميلا (نحو 2172 كيلومترا) باستخدام خزاناتها الداخلية، وتستطيع حمل تسعة آلاف باوند (نحو 4 آلاف كيلوغرام) من الأسلحة والارتفاع لخمسين ألف قدم.

وتحمل الطائرة، التي تستطيع "التخفي بشكل كامل تقريبا" عن الرادارات، مدفعا رشاشا من طراز "GAU-22" عيار 25 مليمترا، وصاروخين من طراز "AIM-120C" جو – جو لمحاربة الطائرات المعادية وقنبلتين موجهتين من طراز "GBU-31" يبلغ وزن كل واحدة منهما نحو 2000 باوند (نحو 900 كيلوغرام).