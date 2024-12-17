جون كيربي: المسيرات "الغامضة" في سماء أمريكا قانونية

شفق نيوز/ افاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، بأن الطائرات المسيّرة "الغامضة" شمال شرق الولايات المتحدة، تعمل بشكل قانوني.

وفي تصريحات تلفزيونية لشبكة فوكس نيوز الأميركية قال كيربي: "تقييمنا في هذه المرحلة، هو أن النشاط يعود إلى طائرات مسيّرة تجارية أو هاوية أو تابعة لأجهزة إنفاذ القانون، وكلها تعمل بشكل قانوني".

وتثير طائرات بدون طيار كبيرة تحلق في الليل، قلق سكان ولاية نيوجرسي الأمريكية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى التحقق من الأمر.